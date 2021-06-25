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【開市9點半】美股破頂歐股造好　恒指或上試兩萬九　小鵬汽車今火速啟動招股

股市 06:45 2021/06/25

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（1）恒指連續兩日反彈，但仍處29000點下方。瑞信大中華區首席投資總監邵志銘表示，下半年港股走勢看升，預測恒指年底目標價為30000點，連同股息料有近8%回報，對第三季科技股走勢的看法則維持中性。另一邊廂，美股隔晚再創新高，Tesla（美：TSLA）及大型科技股領漲，帶動納指及標指齊齊破頂，加上歐股亦普遍升約1%，料港股可隨外圍上試兩萬九。

【大行看法】瑞信邵志銘：恒指年底目標3萬點　新經濟股未來一季難跑贏大市

即睇開市9點半重點：

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（2）小鵬汽車（美：XPEV） （新上市編號：09868） 火速啟動招股，公司計劃發行8500萬股，招股價最高180元，一手（100股）入場費18181.4元，預計7月7日掛牌。

【新股IPO】小鵬汽車9868周五招股　一手入場費18181元　美股暫折讓13%

（3）未盈利的康諾亞生物醫藥科技 （新上市編號：02162）亦啟動招股，入場費近2.7萬元。

【新股IPO】康諾亞生物醫藥2162周五招股　一手入場費約2.7萬元

（4）聯儲局評估是否縮減買債規模，重點之一是勞動力市場有否進一步改善。

【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數為41.1萬人　再高於預期

（5）美團 （03690） 創辦人王興在股東周年大會表示，對社區電商的長期發展充滿信心。

【美團股價】美團王興：社區電商有很大空間　為整個價值鏈的消費者和供應商創造更多價值

（6）阿里巴巴 （09988） 亦加大投入社區團購業務，據報或至少投入200億元。

【阿里巴巴】據報阿里巴巴或至少投入200億元於社區團購　爭取打入市場前三名

（7）被視為乖孩子的騰訊（00700），系內騰訊音樂傳將在黨慶後遭受巨額罰款。

【騰訊監管】騰訊音樂傳黨慶後遭重罰

（8）恒生投資管理指正積極籌備理財通。

【理財通】恒生資管：已選定合作內地銀行　冀首批推出理財通產品

（9）六福 （00590） 上財年盈利按年增加17.4%至10.2億元，擬派特別股息0.5元。

【業績︱珠寶股】六福全年多賺17%　末期息及特別股息共1元　料今財年內地開350間店

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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