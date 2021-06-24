【Windows 11】微軟Windows 11正式亮相　聚焦6大領域升級（多圖）

▲ 微軟宣布，是次登場的Windows 11將是微軟系統10年來最重要的升級，因應用戶在後疫情時代，大幅改變生活模式如居家辦公、遠距教學、線上消費及娛樂等相關需求而進行革新。（微軟發布會截圖）

微軟（Microsoft）旗下的Windows是目前全球最多人使用的電腦作業系統，不過距離Windows 10的推出已有7年的時間，已開始無法滿足用戶在後疫情時代下的需求。而在香港時間今（24日）晚，全新的Windows作業系統終於正式亮相。為了迎合「宅經濟」下用戶的需要，微軟為新系統帶來6個領域更新，如在用戶介面（UI）上大幅改動、更改App商店的分紅政策等，為開發者、創作者提供更大的發揮空間。

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一如外界所料，新一代的Windows作業系統被命名為「Windows 11」。微軟宣布，是次登場的Windows 11將是微軟系統10年來最重要的升級，因應用戶在後疫情時代，大幅改變生活模式如居家辦公、遠距教學、線上消費及娛樂等相關需求而進行革新。

微軟行政總裁Satya Nadella提及，是次Windows 11將聚焦6大核心方向進行升級。首先是全新介面設計，微軟指出，該企過去數年一直積極收集不同用戶的意見，發現現今用家都追求方便快捷、以及功能性強的操作，所以決定重新設計介面，帶來不一樣的面貌。

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其中Windows 11的工作列及開始功能表按鈕全數由靠左改為置中。微軟就解釋，此設計主要針對用家在使用電腦時，習慣將視窗放到中間。所以當工具列放到中間位置，用家可在工作期間隨時開啟其他應用程式或工具，並快速存取，較過往要將滑鼠移到左邊進行選擇更為方便。

第二個核心領域，就是加強生產效率。為了用戶會在電腦上同一時間處理多於一項事務，所以Windows 11新增畫面分割的選項。用家可以選擇要把畫面分割成兩格、三個或四格，並將想看到的視窗固定在畫面上的特定位置。微軟舉例指，用戶可以在遙距開會時將視像會議平台Teams、備忘錄以及Edge瀏覽器同時開啟，並平均分割成三格同時使用。

至於第三個核心更新領域，就是電腦、程式、設備、系統等的連接能力。微軟指出，在過去一年疫情肆虐，科技成為人與人之間建立聯繫重要渠道，因此Windows 11也引入新功能，用家以後可以直接從桌面發短信、接聽電話和分享等。

另外，遊戲、資訊獲取以及更新程式商店政策，也是微軟重點更新之一。其中各科企應用商店抽成的爭議，一直備受外界關注。而是次微軟宣布，盼能為開發者提供更大的發揮空間，將允許開發者啟用自己或第三方的內置購買機制，即應用程式內的收費可以不透過微軟收取，全權自行處理，將不會有任何抽成。

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另值得一提的是，Windows 10設備將可免費升級至Windows 11，預計在今年稍後時間正式上市，不過設備升級最低的系統要求為64GB儲存空間、4GB RAM及64bit，所以並非所有設備都可升級。用家現時可到利用「PC Health Check」的工具，來檢查設備是否可以運行Windows 11。

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記者：曾曉汶