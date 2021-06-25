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【央行議息】英倫銀行議息會議按兵不動　預期通脹或超3%

環球政經 14:13 2021/06/25

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本周四（24日）英倫銀行公佈議息結果，維持現有利率及買債計劃不變。該行同時表示，當地通脹增長超過預期，將於未來數月內高於3%，不過官員減持通脹升溫屬短暫性，並不會影響其貨幣政策。

【美股分析】聯儲局議息會議意外轉鷹　穆迪料美股恐跌逾一成【下一頁

【美國加息】聯儲局維持現有利率及QE規模不變　點陣圖暗示2023年底加息兩次【下一頁

議息會議上，委員們以8票同意1票反對，通過資產購買計劃不變，直至今年年底，預計回購規模總額將增至8,950億英鎊。

委員會還預計，未來經濟將會在一段時間內經歷短暫的強勁增長，以及高於目標的通脹水平，隨後經濟增速和通脹將會回落。上月英國消費者物價指數（CPI）按年錄得2.1%的升幅。


 

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编辑：李勝男

經濟 英倫銀行 通脹 議息

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