【加密貨幣】薩爾瓦多總統直播解說比特幣好處 宣布每人派30美元等值比特幣

薩爾瓦多總統Nayib Bukele周五（25日）進行全國直播，向國民解釋將比特幣定為法幣的好處，包括比特幣能夠立即到帳支付，無需等待，亦沒有最小支付限額等。

此外，他亦宣布會向每位國民「空投」（Airdrop）等值30美元的比特幣，又公布該國將會於9月7日正式將比特幣定為法幣。在直播期間，Nayib Bukele向國民展示比特幣支付應用程式Chivo，該程式可以QR Code進行電子支付，並支援比特幣與美元互換，以及KYC認證功能。

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雖然薩爾瓦多作為首個將比特幣定為法幣的國家，但技術上仍然有不少障礙，首先是比特幣交易的手續費並不便宜，以此作為日常支付或需花費更多額外成本，現在與薩爾瓦多合作的支付系統供應商Strike便承諾不會收取額外的手續費，但用戶仍需支付區塊鏈上的交易費用。

此外，Strike行政總裁Jack Mallers亦被問及比特幣支付會否成為當地官員貪污轉移資金的渠道。他卻未有正面回應問題，只表示比特幣是開放網絡，人人皆能使用，關鍵是令金融系統於薩爾瓦多普及化。

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