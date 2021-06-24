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【六福 590】六福全年純利升17.4% 末期息及特別股息共1元

股樓投資 22:09 2021/06/24

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六福集團（00590）公布截至今年3月底止全年業績，營業額88.6億元，按年下跌21.1%，純利10.2億元，按年升17.4%，主要受惠黃金對沖及匯兌淨額轉賺、政府因應疫情的補貼等。擬派末息期0.5元及特別息0.5元（為慶祝「六褔」成立30週年），合共派息1元。連同中期息，全年共派股息每股1.5元，派息比率86.6%。

【大行點睇】廣東省疫情反覆 花旗下調6月賭收預測【見下頁

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公司年內共獲得約8,100萬元保就業計劃補貼。毛利率29.7%，按年升0.1個百分點。截至今年3月底，集團於全球共有2,366間店舖，淨增長為246間。值得留意的是，內地市場收入升7%，佔總收入近6成，但港澳及海外市場收入則跌43.4%。整體同店銷售按年跌39.9%，較上一年度的31.5%有所擴大。

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記者：郭秀慧

黃金 經濟 補貼 營業額 純利 同店銷售 派息比率 六福集團（00590） 銷售

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