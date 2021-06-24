【加密貨幣】曾指比特幣可值十四萬美元 摩通指中期受制35000美元

加密貨幣經歷年初一季的牛市後，近日陷入深度調整，在中國政府打壓比特幣挖礦後，曾一度跌穿30,000美元，市值由五月初最高2.5萬美元跌逾1萬億美元。由Nikolaos Panigirtzoglou領導的摩根大通分析師團隊早前根據比特幣波動率與黃金波動率的交叉點，以及投資者配置比特幣及黃金的比例得出比特幣理論上值140,000美元。

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Nikolaos Panigirtzoglou最新指比特幣中期的合理價值為23,000美元至35,000美元，該價格是根據比特幣與黃金的波動率及加密貨幣市場現在面對的挑戰所得出的。該行指，現在加密貨幣市場面對的最大挑戰是全球最大比特幣信託Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）出現資產淨值（NAV）折讓，而六個月的禁售期將在6月至7月結束，投資者或會沽出部份GBTC，令GBTC股價及比特幣價格帶來下跌壓力。

他又指，現在加密貨幣的波動率以及大起大跌的走勢反映機構投資者對加密貨幣的接納程度，「相對黃金來說的高波動性，或會成為機構投資者接納加密貨幣的障礙，亦降低比特幣作為數碼黃金的吸引力。」

由於比特幣面對上述風險，而且比特幣較黃金有高出6倍的波動，其合理價值區間由23,000美元至140,000美元，「我們最希望是比特幣的中期波動性由比黃金高6倍降低至只高出4倍。」屆時其合理價值或會升至35000美元。

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