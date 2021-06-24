【2021書展】香港書展7月14日重新啟航 新設「零食世界」   已接種疫苗人士可獲多項優惠

持續逾一年的疫情下，原於去年舉辦的香港書展經歷了兩度延期，香港貿發局於周四（24日）宣佈，第31屆香港書展將於7月14日至20日，在灣仔香港會議展覽中心載譽歸來，今年書展連同香港貿發局「香港運動消閒博覽」及新設的「零食世界」，預計吸引超過700間展商參與，反應非常踴躍，為市民打造集閱讀、消閒，以及品嚐零食於一身的全新體驗。

今年書展沿用「心靈勵志」為年度主題，並以「從香港閱讀世界—洗滌心靈 鼓舞人生 再啟航」為點題。香港貿發局副總裁周啟良表示，今年的主題希望給香港一劑心靈良藥，讓大家從閱讀勵志作品中，培養正面的生活態度，重新出發，實在別具意義。他又指，同場香港運動消閒博覽及首次登場的零食世界還將帶來多元化活動體驗及環球零食，有助市民放鬆身心靈，釋放壓力。

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為配合年度主題，書展特別於三樓展覽廳外設置「文藝廊」，呈獻「從心『書』發」專題展覽，介紹多位香港心靈勵志作家的背景及其精選書目，如阿濃、鄭國江、李焯芬、蔡元雲、胡燕青、羅乃萱、陳美齡、沈祖堯、素黑及陳塵等。展覽將展出部分作家的珍貴藏品，包括手稿、書法作品、紀念品等，讓讀者細味作家的創作點滴。部分作家將出席講座，與讀者遨遊寫作人生。



「文藝廊」也設其他展區，其中「我們的快樂回憶 — 兒童樂園」展區將匯聚不同年代的《兒童樂園》珍貴刊物及畫作，而「不朽巨龍：李小龍傳奇80載」展區則獲得李小龍會的支持，展出多件由收藏家借出的李小龍相關珍藏品，參觀人士可以藉展品回顧一代武打巨星的經典事蹟，機會難得。

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今年書展也首次舉辦的「零食世界」，將設6大主題，分別為「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，搜羅逾1,000款世界各地的人氣零食，讓大家品嚐多款異國風味。當中包括由日本直送人氣炭火海老煎餅、台灣的海邊走走及百二歲各款伴手禮、甄沾記各款經典懷舊椰子糖等。現場更有糖果花藝工作坊、西班牙手工糖製作及芋頭酥製作示範。



為鼓勵市民接種疫苗，大會聯同一眾參展商會於書展展開「齊心接種 消閒『悅』讀」行動。書展不少攤位都會為已接種疫苗的參觀人士提供各項優惠，包括購書折扣、現金優惠券、贈送書籍以及禮品等。另外，大會亦會送出35,000個書展免費入場名額予已接種疫苗的市民，入場人士展示疫苗接種記錄後便可免費入場，每日名額有限，先到先得。



至於書展中的工作人員及參展商必須出示2019 冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明短訊通知，或完成兩劑疫苗接種的紀錄方可進場工作。



另外，今年書展繼續推出「上午進場票」、「晚間進場票」及「免費再進場特別優惠」，以疏導人流。購票方面，為避免現金找續及減少接觸，會場將不設實體門票銷售，市民可在會場入口收費站以八達通即時付費入場。

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記者：陳詠妍



