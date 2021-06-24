【劉‧住保鮮期@iM網欄】來個名廚烹飪班 學識煮時又識嘆

蘋果教主喬布斯病榻中有感而發，留下充滿睿智的經典格言：「世界上其中一位最好的醫生就是飲食。要善待身體小心飲食，人要懂得把食物當良藥，別要日後把藥物當正餐。」所以，越來越多人注意飲食。加上現今社會，人人舌尖上都有一把尺，指尖上都有幾個社交平台帳戶，要分享食評或看美食相片，一點也不困難。但要懂得食物的好處，如何選擇配搭，甚至下廚烹調美食，這才是最有難度的地方。若要將難度拆解，不二之法就是不斷學習和實踐。

靚太朋友們透過美食短片分享平台「由你作煮」舉辦了一個Premium Cooking Class，邀得現任中環高級私人會所的行政總廚陳定邦Angus，教大家煮送飯好菜式。這位畢業於中華廚藝學院，30出頭的年青大廚，曾囊括多個廚藝大獎，並考獲國家認可職業中式烹調師和營養保健師資格。上星期有機會現場跟他學習製作集健康食材、有營好味和層次豐富的送飯小菜「尖椒香辣鳯尾蝦」和「鴻圖金菇扒翠塘蛋白」，並看他示範製作「東坡肉」，簡直是一大樂事。

原來製作「尖椒香辣鳳尾蝦」非常容易，只需要跟足步驟製作大廚的秘製醬汁，加上配料爆炒，無需用新鮮大蝦，都可製作出香辣爽口、味道有層次的鳯尾蝦球，若配以美酒佐膳，必然是一絕。既然Angus是營養保健師，教煮菜式當然要兼顧食物營養，適合一家大小享用。所以，我特別喜歡「鴻圖金菇扒翠塘蛋白」，因為傳統的「鴻圖」是用膽固醇極高的蟹膏來製作，但當日學的竟然是以鐵匙羹在甘筍表面刮出甘筍蓉來代替。原來用這個方法取得的甘筍蓉，無論外貌與質感，都會令人有意想不到的效果。再經調味和略炒後，顏色、質地和口感都像極了真蟹膏。這個食物烹調秘技，簡直是三高人士的喜訊。而蒸蛋白又不是傳統蛋白加水的做法，而是在蛋白當中加入無糖豆漿，令蒸出來的蛋白嫩滑無比、營養豐富之餘還滲出陣陣豆香。當這個由甘筍蓉、蝦粒、叉燒和金菇碎製作而成的「鴻圖」，遇上被菜心片點綴的「翠塘蛋白」，將它們一併放進口中，真的滋味無窮。

當日全部學員，看完Angus完美示範之後，按部就班都可以煮出跟師傅出品一模一樣的美味佳餚。而且， Angus全程有問必答，真的令參加者廚藝增進了不少。能夠跟出色的大廚學煮，我覺得付出premium price的學費也值得。

回家之後，當然要節目重溫，煮多一次這兩個菜式之餘，再配上自家製的雲耳烤麩糖心蛋，就這樣與家人來一個豐盛晚餐。菜式太惹味一定不停添飯，因此，我準備了低升糖指數的麥片藜麥飯，多吃也不怕。席間再配上果味香濃，最適合配襯海鮮或香辣菜式的德國Mosel Riesling白酒，整頓飯真的好味、好味、好好味！能自煮健康美味菜式，享受滋味甘醇的美酒和分享有生活態度的晚餐，感覺多幸福！

作者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

更多劉‧住保鮮期的文章請按此。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！