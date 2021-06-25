【職場熱話】HR列舉五件麻煩求職者行為 網民：有求職者要求公司俾返車錢

不少人面試時總有奇怪的面試經過， 通常指 HR 問上古怪問題，故意刁難，但最近有 HR 在討論區大吐苦水，指自己做過幾年 HR 遇上很多奇怪人，並列舉五件麻煩求職者的行為，有一些人還離晒大譜！

按圖了更多，樓主經歷：

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【職場熱話】當初面試開價38K HR壓價至35K 更質疑「要咁多錢做咩？」 港男終揚眉吐氣 【下一頁】

此帖文一出，引來網民回應，有網民認為該公司或者該工作有問題就串樓主，反正請都不會做。樓主卻認為有心想請他，但態度不好又如何聘請？有網民分享類似HR經歷，有求職者要求網民或該公司給回車馬費。更有網民分享類似見工經歷，指比約定時間早十五分鐘到，反而被HR串「早到」。

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責任編輯：陳頌潔