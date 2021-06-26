【清酒新世界@iM網欄】稻米背後的故事 醸し人九平次．五

最後我們終於來到「Origine」系列！這個系列跟之前兩個系列不一樣，熟悉九平次的人一定知道「米」對他們來說是最重要的，因此他們還會自己研究稻米，而每一種稻米背後都有不同的故事；九平次認為農夫必須承擔的責任，讓每年種出來的稻米都以最華麗的形態從清酒方面展現出來！這個系列暫時有四款清酒，今天會先給大家介紹兩款清酒，而另外兩款清酒就有點不一樣，我們把特別的留在下個禮拜再介紹給大家！

為了能夠擁有最理想的酒米，九平次一行人帶着一整個團隊走到岡山赤磐地區，就是為了跟當地農民可以以合作方式育成雄町米，他們很尊敬農民，但就是因為這個態度讓他們更加認識「米」，更加了解農民背後的辛苦，不久九平次「協田」純米大吟釀就是這樣而誕生！

在外面其實很難找到用「雄町米」來釀造純米大吟釀，而九平次則繼續堅持以「雄町米」釀造最好的清酒給大家；如上述所說，這清酒是經過與栽種赤磐雄町的專業農家合作而創造出來的，這樣令「雄町米」更精緻，以更野性方面展現給大家；這款清酒精米步合達到40%，以熱情果芳香為主調，帶出一陣陣的幽雅與細緻的香氣，口中帶有如柑橘皮般的微苦與米香，餘韻悠長，味道平衡與旨味的份量控制得極好。

第二款卻是九平次第二名貴的清酒，被名為九平次山田錦「彼の岸」，有些人會問這個名字好像有點熟悉，究竟是為什麼呢？因為「彼の地」酒如其名，有如把飲用的人引領到遙遠的地方，這名字與這款「彼の岸」互相呼應，彷彿到達了一個無憂無愁的境界、萬物皆虛無的彼岸。



所以「彼の岸」究竟是什麼？久野先生比喻為這是個「能超越一切，無憂的理想境界。也許不僅單只如此一個境地，也許就只能透過互相比較意識得到的」，果然藝術家的話是比較深奧的。「彼の岸」是為日本清酒重新定下一個定義。這款清酒所用的酒米都是由他們自己栽培出來的。他們堅信這款清酒的誕生將會為清酒邁向一大步，引領享用的人到未見過的「彼之岸」世界。說到香氣及味道方面，除了新鮮的洋梨與成熟的蜜瓜香外，還有白花芳香和白胡椒等細緻的香氣風格，入口濃烈而鮮香，纖細而複雜，層次分明，美妙餘韻過去，彷彿感受不了時間的流逝；同事認為這款清酒能讓你擁有一個對清酒的全新世界觀！

下星期同一時間回來這裏繼續我們的「Origine」之續，千萬不要錯過，下星期一定有驚喜！期待期待吧！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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