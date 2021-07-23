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【裝修攻略@iM網欄】裝修換窗入紙很麻煩 不跟例會被勒令還原？

名人薈萃 11:14 2021/07/23

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換窗或裝冷氣，是否需要入紙呢？以下是一個真實場景：

 

裝修公司按規例幫戶主入紙換鋁窗，結果是必須跟足新例造，例如1.1m以下要造「梗窗」。戶主問：為什麼別人又不需要這樣？得來的答案竟然是「因為別人沒有入紙」。

 

原來，裝修是否入紙是個頗麻煩的問。你入了紙而不跟例，被查時就要被勒令還原；但不入紙的話，如你的鋁窗做法與別人不一致，也一樣有被勒令還原的風險。換冷氣也是一樣，如戶主不問清楚就安裝，會有被要求還原的風險，但入了紙或單單問了管理處，原來也等於開了檔案，便有人會來檢查你是否安裝合規，也就等於有機會「無事變有事」。

 

然而，有些工程入紙並不是想像中困難的。比如洗衣機去水喉的接駁，屬於小型工程第三類，只需簡單通知，不用畫圖，便算完成入紙程序（詳情和例外情況可見屋宇處網頁）。

 

裝修戶主應該按例入紙，還是跟從別人的做法呢？由於考慮因素甚多，筆者建議戶主與裝修公司好好傾一傾。如希望了解官方指引，亦可以致電1823提出疑問。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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