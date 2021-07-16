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【裝修攻略@iM網欄】裝修收費點劃分才合理？ 報價單字眼應定義清楚

名人薈萃 08:01 2021/07/16

分享：

很多人都問裝修期數的比例應該怎樣劃分，其實尾數付5%、10%，還是15%分別不是很大。相對於付款比例，何時支付才是核心。

 

有些報價單會寫明「完成XXX後支付第N期」，有些則寫「XXX開始時支付第N期」，有些則寫「第50個工作支付第N期」，有些連什麼時候付款都沒寫，只寫「第四期支X%」。相比之下，相信大家都知道哪種寫法較有保障了吧。想像一下，當裝修進度極度緩慢，戶主仍要因「到了某工作天/要開始某工序」而繼續付款，否則就要承擔違約指控，那會多麼後悔當初沒有細心閱讀報價單條款。

 

除了付款期數外，大多戶主都忽略理解報價單的字眼意思，例如「完工支付第四期」，什麼是完工，是在執漏前還是後，你又是否清楚明白呢？

 

以下分享一個案例：

 

戶主詢問：

 

「屋企人搵師傅裝修，簽左裝修報價單，目前工程只做左3成（只清拆左牆，間左房，其他咩都未做，連磚都未舖），但已經叫佢俾第三期錢。合約條款上寫，付款先俾30%工程訂金，清拆工程完成後支付40%，開牆及石矢修葺工程完成後支付25%，工程完工後支付5%，請問咁樣係咪合理？」

 

裝修學院回覆：

 

「必須先完成才能收費。戶主應該提出疑問，問對方是想提早收錢，還是認為已完成第三階段項目，以紀錄對方的答案，作為日後爭議的依據。如果對方心有鬼是不會回答的。但以上付款方式是有問題的，因為清拆完成是相當早的階段，變相拆完屋便收了7成的費用，屬於相當早進行收費。如果戶主真的擔心公司捲錢走人，可以考慮進行查冊，了解公司是否有不良紀錄。

 

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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