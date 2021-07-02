【裝修攻略@iM網欄】裝修工程合約問題： 有不滿可終止工程嗎？

法律講求合約精神，而裝修關係是一種合約關係，因此不可單單因為「不滿」而終止工程。一旦單方面提出終止，對方可追討其所蒙受的損失。然而，如果終止關於是基於裝修公司先違約，或戶主有充份的理由相信公司無法完成工程，那就具爭議基礎了。

但即使如此，到了這一地步，誰可以判斷誰是誰非？還是要透過收數公司、律師信、小額錢債申訴書、網上聲討等等大龍鳳，去燃燒雙方的精神、金錢和時間？為了避免出現這情況，雙方宜預先訂立文明高效的「爭議處理機制」：

裝修雙方可於裝修前訂立仲裁條款，文句如下：「凡因本項目產生爭議，而雙方無法達成共識，須提交香港仲裁公會，按其規則由大律師進行最終仲裁」。

簽訂條款後，雙方可透過高效仲裁解決上篇大部分問題：

高效仲裁可由任何一方提出，另一方無權反對。

仲裁費用遠比訴訟低，且全數由負方支付（作為參考：八萬以下的爭議，仲裁費是九千元）。

定時三個月結案，二十五萬以下的爭議，雙方無需出席聆訊。

可選擇具備裝修相關專業背景的裁判官，如工料工程師，應可免除不必要而昂貴的專家證人費用。

判決具法律效力，可藉判決書直接凍結對方銀行戶口，強制還款。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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