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【裝修攻略@iM網欄】窗簾選擇五花百門 裝修前宜優先考慮

名人薈萃 09:33 2021/06/25

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窗簾相當影響家居生活質素，但一般都不會出現在報價單，戶主亦往往在最後階段才考慮。但到時冷氣機位、蚊檔尺寸、傢俬位置、電位位置全都已塵埃落定，即使戶主屬意某種特色簾，往往已經太遲。

 

其實窗簾選擇有很多。木摺簾、日夜簾、多層簾、S軌趟簾、電動捲簾等等，每一款都有其獨特功能和需求。比如說，日夜簾可以由上而下拉簾，對於窗口對著旁邊大廈的單位來說，可以採光通風而保留私隱，比反光玻璃更彈性實用和便宜。而就算是普通布簾，都要按路軌款式而選擇合適的冷氣機位置，才能開孔，讓冷氣出入風位暢通無阻。

 

此外，不同類型的簾的價位也大有不同。比如說，S軌窗簾要用3倍布，羅馬簾則用1倍布，如果你選用的布料十分昂貴，你會選擇哪一款窗簾類型呢？

 

窗簾是一項功能性強而且性價比極高的建材項目，但由於很多人缺乏相關知識，以為它只是一塊布料，大大減低了裝修的效果。

 

裝修學院建議，戶主應該在裝修尚未報價前，參觀大型窗簾舖了解選擇，並在報價過程中徵詢裝修公司的意見，不但可以確保窗簾安裝準備妥當，亦可檢驗師傅的知識水平呢。

 

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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