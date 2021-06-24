【海洋公園】水上樂園全天候室內造浪池揭幕在即 宏利成「天海灣」贊助機構

海洋公園水上樂園籌備工作已進入尾聲，園方日前宣布宏利成為「天海灣」的冠名贊助機構。「天海灣」是香港首座大型室內造浪池，面積達1,450平方米，園方預計待社交及旅遊限制放寬後，該造浪池將成為本地以至全球旅客的水上玩樂熱點。海洋公園副主席龐建貽表示，由於不同牌照尚在申請中，期望樂園將於「熱天的時候」開幕，至於票價則有待公布。

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海洋公園水上樂園以「探索自然 激浪無限」作品牌宣言，同日亦首次公開其由海洋和山脈綫條所組成的品牌標誌。水上樂園設有5個主題區域，分別為「歡樂堡礁」、「躍動流域」、「絕嶺深谷」、「冒險灣岸」及「迷失部落」，共有27個室內戶外的玩樂設施，包括全港首個衝浪模擬機、9條水上滑梯，以及多個嬉水地帶。

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「天海灣」位於海洋公園水上樂園「迷失部落」，水面面積達1,450平方米，水深為0至1.6米，造浪高度由底至高峰約0.3米至1米，有8種不同浪潮模式。造浪池中心有一座大型LED室內顯示屏及舞台，可進行表演、派對及其他活動，池邊亦設有大型幕門，可引入外頭海風。

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，有信心海洋公園水上樂園將成為香港的旅遊熱點，樂園的開幕象徵着經濟開始復甦，同時亦為社會提供不少就業機會，他認為水上樂園的旦可吸引到遊客，對於年輕人及一家大細都有一定的吸引力。

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戴明鈞提到宏利在港紮根逾百年，今次非常榮幸與海洋公園合作，盼透過此全新贊助項目，為社會注入健康訊息及帶來歡樂。他表示宏利將由2022年起，每年向本地弱勢社群派發3,000張水上樂園慈善門票，讓他們同樣有機會投入「天海灣」的活力體驗。

戴明鈞在訪問間透露，受惠於內地與澳門通關，宏利澳門的業務增長強勁，今年首季年度化保費等值（APE）銷售額錄得高達400%升幅，增長大部份源於內地訪澳客戶。另外自2018年第一季，宏利香港的每季年度化保費等值銷售額，均錄得按年雙位數字的增長，今年首季內宏利的危疾產品銷售額也大幅上升約40%。

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