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【陽光旅途@iM網欄】藍天白雲小白屋 愛琴小島滿浪漫

名人薈萃 13:01 2021/06/27

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上期介紹過希臘首都雅典，但如果去希臘渡蜜月，重頭戲應該是愛琴海的小島。希臘是一個擁有很多島嶼的國家，大大小小不同的島嶼超過6000個，就算只計算有人居住的，也有227個。在很多希臘的明信片中，希臘愛琴海小島給你的印象，一定是藍天白雲和白色小屋。但其實真正是這樣的小島並不多，而其中最著名的，就是聖淘維尼(Santorini聖島）及米可諾斯(Mykonos米島)兩個小島。

米可諾斯市區海邊

米島的藍白小街道

著名的白色小教堂

這兩個小島離開雅典比較遠，從雅典乘船前往，該船開航約三小時可達米可諾斯島，再約兩小時左右就到達聖淘維尼島。乘船最困難的，是要找到登船的位置，由於希臘人佛系的特性，基本上在碼頭是沒有指示的，但跟著人潮總是不錯的。去愛琴海小島一定要選擇夏天，第一，夏天的愛琴海很平靜，一般人都不會暈船浪的。反之冬天風浪很大，我一般都不會暈浪的，但試過一次在冬天，全船人大部份都在嘔吐，我也找到一排坐位平躺下來，卻被海浪拋到地上。第二，冬天這些海島遊人不多，很多餐廳旅店都不營業，冷冷清清的就不好玩了。

 

米島相對比較細小一點，從下船的碼頭可以步行到市中心，市中心是主要的活動區域，有很多餐廳、滿怖商店的小街、亦有很多住宿選擇。但我卻喜歡選擇在近碼頭附近山上的Villa，可以看到海景，而且離市區不遠，卻比較清靜。米島著名的景點大多在市區，包括白風車、教堂和小白屋街道等無敵打卡位。我比較喜歡陽光與海灘，在米島最有名的是天堂海灘和超級天堂海灘。以前都是天體沙灘，但近年遊客多了，天體者都到了其他偏遠一點的海灘，不過在沙灘酒吧喝支冰凍啤酒，聽著強勁音樂，感受藍天白雲，還是不錯的！晚上我們去了最喜愛的塘鵝餐廳吃海鮮，這間老店養了兩隻塘鵝，但最好不要餵牠，小心牠會咬人的。飯後希臘人很喜歡去酒吧，在米島由於有7成的男性都是同性戀者，因此在夜店裏，女孩子反而不太受注意！

 

聖島比米島大很多，城市都建在山上，而其中最大的城市叫Fira，但其實都很小，同樣小商店林立。要欣賞聖島的險要懸崖，最好方式是從老港口参加遊船之旅。乘坐這些別具特色的遊船，除了可以遠觀聖島外，還會參觀黑色的尼亞美尼火山島。要從Fira到老港口去，最好的是選擇騎騾仔下去。騾仔沿住石級搖搖擺擺的走下去，既緊張又好玩！回來的時候亦可乘坐纜車，別有一番風味。要浪漫滿分，一定要在Oia 欣賞號稱世上最美的日落。而且Oia的房子錯落有序，我很喜歡走到人家屋頂去拍照！那兒還有很多美景餐廳，可以早點過去先喝杯東西等日落。

塘鵝餐廳與明星合照

建於懸崖上的聖淘維尼

爬上人家屋頂

騎騾到老港口去

希臘人的晚餐時間是非常夜才開始的，一般都在九時或以後。所以吃完晚飯已經快午夜了，之後才再去夜場玩。他們的夜店很多都在午夜才開始營業，到一兩點才熱鬧呢！希臘是個非常浪漫的地方，在有生之年，一定要把另一半帶去走一轉。

Oia世上最美的日落

希臘人晚餐時間通常在午夜才完成

另外由於工作太忙關係，從現在開始本欄將改為兩星期一次，實在是迫不得已，敬請見諒！

 

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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撰文 : Sunny左文偉

欄名 : 陽光旅途

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