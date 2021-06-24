【ESG】煤氣拓可再生能源業務 年內試產可持續航空燃料

▲ 煤氣榮膺首屆「大中華企業可持續發展指數」首位

企業日趨重視可持續發展，煤氣 （00003） 在剛公布的首屆「大中華企業可持續發展指數」獲評為大中華地區內200家企業中的榜首，同時更奪得｢大灣區企業可持續發展指數｣及「香港企業可持續發展指數｣第一位。

「大中華企業可持續發展指數」由中大商學院商業可持續發展中心舉辦，涵蓋恒生指數、富時台灣50指數、深證100指數及上證50 A股指數共200家上巿企業

煤氣公司常務董事陳永堅表示，煤氣公司一直致力推動可持續發展，例如近年在香港及內地拓展智慧能源業務，提供分布式能源綜合利用、光伏發電，儲能電池等環保方案，同時開發不同的「轉廢為寶」項目，努力為實現2030、2060的雙碳目標作出貢獻。

此外，集團響應全球的減碳目標，致力向綠色可持續發展的方向轉型，其中由集團自創研發的生物質油脂轉化為氫化植物油項目已於去年第三季全面投產，位於江蘇省的廠房年產量25萬噸，減排效果達90%，獲「國際可持續發展與碳認證」認可為先進生物燃料，並成功銷往歐洲市場。有見及此，集團計劃於2021年內試產以生物質燃料為基礎的可持續航空燃料，開拓潔淨的可再生能源業務。

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