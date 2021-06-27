【無與輪比@iM網欄】小鵬——「新勢力」正式襲港

在美國上市、「智能汽車新動力」的小鵬汽車（XPeng）已通過港交所的上市聆訊，將會來港上市。

筆者是股評人，但本欄一向少談個股，小鵬是否抽得過，還望各位稍移玉步留意筆者其他專欄。

香港人對小鵬相對陌生，暫時而言，小鵬的產品基本上全在中國內地發售而未有外銷，而即使在內地，小鵬仍處發展中階段，不認識並不出奇。但既為全球最大汽車市場的「智能汽車新勢力」之一，Car Lovers總要對它有點概念。

小鵬在2015年成立，據HIS Markit的數據，是目前中國唯一一家自主開發包含定位、感知算法以及傳感器融合的汽車公司，目前有兩款產品：轎車P7及SUV G3，兩者在去年的銷量，分別約1.5萬輛及1.1萬輛。當中在P7，已有20%的車主啟用了其付費自動駕駛系統XPILOT 3.0。小鵬並已在四月份發佈全球首款配備激光雷達的汽車P5，預計今年第4季可以交車。

小鵬的市場定位略低於Tesla Model 3，目標市場為售價15萬至30萬元的乘用車。小鵬汽車的其中一個賣點是其續航力，當中P7最長的續航版本，便達706公里。與龍頸Tesla一樣，小鵬都設有超級充電站，截至三月底，公司在全中國設有172個超充站。

當然，小鵬成立僅6年，財務表現仍然處於增長初期。其首季收入為29.5億人民幣，增長當然厲害（2020年小鵬營業額只有58億美元），但其市值目前達320億美元，是估值高昂，還是反映市場對其前景充滿信心？據業內分析，由於汽車本身的毛利率未來只會持續受壓，汽車業的戰場會在軟件方面，小鵬在這方面有一定優勢。無論如何，在用家角度，市場上有更多選擇一定是好事，香港的買家暫時未必有緣接觸小鵬的汽車，唯有先留意其股價表現好了。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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