【大行點睇】美銀料受惠於生態系統升級 京東健康用戶滲透將持續提升

美銀發表研究報告指，京東健康（06618）的用戶參與度持續提升，並建立了完善的供應鏈，顯示出京東健康是京東集團（09618）生態系統升級的主要受惠者及貢獻者。因此維持其「買入」評級，予目標價166元。京東健康全日升3.4%，收報109.2元，成交6.6億元。

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美銀指，京東健康用戶滲透率持續提升，截至首季達19%。而公司的O2O業務已在逾300個城市接通逾3萬間藥店；而B2B的「藥京採」平台亦已對接20萬終端用戶。另外，醫療服務用戶在京東和京東整體上的購買頻率和訂單量更高，使公司與京東產生協同效應，公司亦與醫院合作建立逾10家互聯網醫院。

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該行續指，京東健康戰略投資包括透過提高品牌知名度和智能定位以提升用戶體驗，並加強B2B平台、線下藥店及醫院的供應鏈能力。其長遠目標是成為最大的分診、家庭醫生服務和醫療保健管理平台。

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