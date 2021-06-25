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【職場熱話】一間公司夠唔夠大 睇飲水機就知？ 網民：面試怎麼會去茶水間？

理財智慧 14:00 2021/06/25

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有網民最近想轉工，他發現一個現象：一間公司夠不夠大型，又或者有沒有發展前景，重點不是公司在甚麼地段、有多大之類，反而是一部飲水機，故在討論區問大家有沒有同感。

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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此帖文一出，引來不少網民回應，有網民認為此貼文是謬論，因為飲水機一般放在茶水間，面試怎麼會去茶水間？有人卻認為不一定，做過 iBanker 在辦公室旁邊有一部自動冷熱出水的過濾水機。有網民反駁說：「有面試，你還選左選右、挑三嫌四！」有網民贊成說：「公司夠不夠大和你人工沒有關係，你面試目的是敷衍做事的話就另計。」

【職場熱話】公司九龍灣搬上水員工僅剩10人　事主解畫集體辭職內情     【下一頁

其他網民回應：

你一定沒有看過有綠色青苔的飲水機

推銷飲水機嗎？

看看有沒有獨立廁所和有多大還好 

可能見清潔工

 

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責任編輯：陳頌潔

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