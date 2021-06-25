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美國新樓成交跌至1年新低 售價反向飆升

環球社會熱點 09:05 2021/06/25

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早前有報告指出，受惠於樓價上升，全球百萬富翁的人數不跌後升。美國商務部周三（23日）公布全美5月新樓成交數據，樓價果然持續上升，但成交量卻連續兩個月下跌，跌至一年來的低位。

美國樓價首季照升 平均每位供樓業主賺26萬 【下一頁】

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按照最新數據，美國5月新樓成交量下跌5.9%，僅得76.9萬間，為自去年5月以來成交量最少，而且繼4月後再次錄得跌幅。然而，受惠於原材料價格上漲等因素，新樓售價中位數較去年同期急升18.1%，索價37.4萬美元（約291萬港元）。

FWD Bonds紐約首席經濟師拉普基（Chris Rupkey）表示，結合二手物業市場及新樓成交量可以推斷，美國樓市熱潮已過高峰，難以估計一旦重回正常生活後，將對經濟會產生何等影響。分析認為，數據反映因應新疫情產生的樓市需求逐漸減退，民眾不再追求面積更大，方便在家工作及子女在家學習的獨立屋。

新樓交投數量素來是美國樓市主要指標，出現下跌可能暗示市場需求同樣減少。另外，今年申請買樓按揭的數目同樣減少，調查亦發現潛在買家入市意欲有所減弱。

責任編輯：吳漢培

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