【業績︱珠寶股】六福績後升逾12%破頂　高盛：偏好六福多於周大福（第二版）

▲ 六福全年多賺17% 末期息及特別股息共1元

六福 （00590） 截至今年3月底止全年，受惠黃金對沖及匯兌淨額轉賺、政府補貼等，盈利按年增加17.4%至10.2億元，擬派末息期每股0.5元，並建議派發每股0.5元的30週年特別股息，六福全年共派息1.5元，按年升50% ，派息比率為86.6%。六福績後獲券商唱好兼上調目標價，股價午後升幅擴大，最新報27元急漲逾12%，盤中破頂高見27.2元。

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野村：偏好周大福多於六福 上調目標價42%

券商野村發報告指，若撇除六福期內所得的政府補貼，經調整淨利潤按年升7.4%，雖然較市場預測中位數高12%，但較同業周大福 （01929） 的44%升幅仍明顯落後。

野村續指，考慮到營運趨勢開始觸底反彈、中國開店步伐加快，以及未來租約續租的好處，上調六福2022財年的盈利預測18%，並將目標價大幅上調42%至23.7元，但以六福現價計已大幅升越其目標價水平。野村維持對六福中性評級，偏好周大福多於六福。

高盛持相反意見 六福估值低更值搏

高盛則指，由今年4月起至6月首兩周，六福中國的同店銷售按年增長50%，較疫情前水平更上升20%。考慮到港澳佔六福的經營溢利達到30%，多於周大福的10%比重，形容六福是香港經濟復甦的替代投資，而且估值更吸引，偏好六福多於周大福，維持其目標價28元、評級「買入」。

港澳全年同店銷售跌47%

期內，六福收入按年下跌21.1%至89億元，內地市場收入升7%，佔總收入近6成，惟被港澳及海外市場收入跌43.4%所抵銷。整體同店銷售按年跌39.9%，較2020財年跌31.5%有所擴大。港澳及中國內地的同店銷售分別跌47.1%及4.7%。

以產品劃分，黃金及鉑金產品因應金價在年內大部份時間高企及港澳零售銷售下跌，銷售額減少25.8%至37.2億元，而定價首飾的銷售亦跌22.6%至42億元。同店銷售方面，黃金及鉑金產品跌31.9%，定價首飾產品跌50.7%。

截至3月底止，集團於全球有2366間店，淨增長為246間。當中，香港有47間自營店，按年減少2間，相反，澳門則增加了2間店至13間自營店。

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目標今財年電商銷售增長20%

六福表示，今年4月份至6月份首兩周錄得理想的同店銷售升幅，其中港澳地區同店銷售增長約為1.2倍，內地全國店舖的同店銷售升幅則約為50%。集團計劃，來年於澳門市場增加2間店舖，並於海外增加1間品牌店。

集團繼續集中發展內地市場，預期於今財年淨增設350間店舖，當中「六福」店舖目標淨增長將不少於300間，集中於四、五線城市。新品牌則目標淨增長50間店舖。另外，集團會加強與各電商平台的合作，亦會建立自家電子商務平台，並以電子商務業務銷售增長20%為來年目標。

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編輯：袁諾曦