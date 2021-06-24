【業績︱珠寶股】六福全年多賺17%　末期息及特別股息共1元　料今財年內地開350間店

▲ 六福全年多賺17% 末期息及特別股息共1元

六福 （00590） 截至今年3月底止全年，受惠黃金對沖及匯兌淨額轉賺、政府因應疫情的補貼等，盈利按年增加17.4%至10.2億元，擬派末息期0.5元，為慶 祝「六褔」成立30週年，擬派特別股息0.5元，即合共派1元。六福全年派息1.5元，按年增50% ，派息比率為86.6%。

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港澳全年同店銷售跌47%

期內，六福收入按年下跌21.1%至89億元，內地市場收入升7%，佔總收入近6成，惟被港澳及海外市場收入跌43.4%所抵銷。整體同店銷售按年跌39.9%，較2020財年跌31.5%有所擴大。港澳及中國內地的同店銷售分別跌47.1%及4.7%。

以產品劃分，黃金及鉑金產品因應金價在年內大部份時間高企及港澳零售銷售下跌，銷售額減少25.8%至37.2億元，而定價首飾的銷售亦跌22.6%至42億元。同店銷售方面，黃金及鉑金產品跌31.9%，定價首飾產品跌50.7%。

截至3月底止，集團於全球有2366間店，淨增長為246間。當中，香港有47間自營店，按年減少2間，相反，澳門則增加了2間店至13間自營店。

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目標今財年電商銷售增長20%

六福表示，今年4月份至6月份首兩周錄得理想的同店銷售升幅，其中港澳地區同店銷售增長約為1.2倍，內地全國店舖的同店銷售升幅則約為50%。集團計劃，來年於澳門市場增加2間店舖，並於海外增加1間品牌店。

集團繼續集中發展內地市場，預期於今財年淨增設350間店舖，當中「六福」店舖目標淨增長將不少於300間，集中於四、五線城市。新品牌則目標淨增長50間店舖。另外，集團會加強與各電商平台的合作，亦會建立自家電子商務平台，並以電子商務業務銷售增長20%為來年目標。

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編輯：袁諾曦