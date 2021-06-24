【iBond 2021】iBond港交所首掛收報103.2元 跑贏銀行場外交易造價

iBond（新上市編號：04246）今天（24日）正式在港交所（00388）掛牌，收報103.2元，而造價較銀行的場外交易報價（OTC）約103元高，專家指，投資者宜趁官債掛牌初期，個別銀行仍提供着數，例如可選擇在港交所交易平台、又或場外二手市場沽售，以免優惠期過後，銀行或收手續費，甚至個別須親往分行辦理。

iBond首掛收報103.2元，兩手帳面賺640元【下一頁】

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉今晚回應本報查詢指，該行為iBond提供買賣參考價，約為103元或以上，跟昨天相若，個別客戶已沽售。信銀國際今晚回應本報查詢說，該行今天iBond的OTC最高價為102.4元，低位101.85元，收報102.15元，昨天首日最高價103.05元，終以最低位102.75元收市。工銀亞洲回應指，今天在iBond買入價介乎102.8到103元，交投活躍。

此外，致富證券董事暨證券業務主管郭家安回應本報查詢指，旗下孖展客較多在103元至103.2元沽售，但另有客戶約於103元或以下低撈加注，相信第3季當通脹升溫，債價或可升至合理水平，約在104元或上再高沽。而昨天也有客戶在暗盤約以102.9元至103元先套現。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪