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【疫市營商】數碼港辦金融科技暑期計劃及人工智能網上訓練營　 助中學生及早裝備　投身創科產業

商業 20:00 2021/06/24

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數碼港學院今年分別與香港大學及香港中文大學合作，並夥拍數碼港兩間社群初創，舉辦針對中學生的金融科技暑期計劃及人工智能網上訓練營。

暑假將至，數碼港學院今年分別與香港大學及香港中文大學合作，並夥拍數碼港兩間社群初創，舉辦針對中學生的金融科技暑期計劃及人工智能網上訓練營，為中學生及早裝備，掌握金融科技和人工智能的基礎知識。兩項計劃即日起接受報名。詳情如下：

1. 金融科技暑期計劃
內容涵蓋人工智能、機器學習、基本程式編寫、監管科技、信用科技等領域。並透過工作坊、小組項目、講者分享、參觀探訪等活動，協助學生了解金融科技最新發展。完成計劃的學生將獲頒證書。

日期：7月20日至26日舉行

參加對象：中四至中六學生

費用：全免

蘭桂坊出租率達98% 　盛智文料暑假生意額達2019年水平

2. 人工智能網上訓練營
計劃透過Find Solution Ai的專利⼈⼯智能影⽚平台「Chunks.ai」，讓學生體驗人工智能和動機算法如何協助學習，緊貼⼈⼯智能發展最新動態。

同時灌輸人工智能的歷史背景、深度學習（Deep learning）、人工智能於教育界和金融科技界的實際應用和個案、人工智能的未來發展等知識。截止報名日期為2021年8月1日。

活動將以網上研討會形式進行，並由中⽂⼤學團隊包括​中大工程學院副院長⿈錦輝教授授課，每節均邀請該⾏業知名的初創企業家作分享。完成訓練營的學⽣可獲中大人工智能虛擬實驗室頒發證書。

日期：8月16日至20日期間進行網上授課

參加對象：中一至中六學生

費用：每位費用為399港元，收益將捐予中大人工智能虛擬實驗室作研究用途

責任編輯：馬意文

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