佛羅里達州12層公寓淩晨倒塌 1死過百人失蹤（第二版）

▲ 美國佛羅里達州一棟12層高的公寓淩晨發生局部倒塌，最少1人死過百人失蹤。

美國佛羅里達州一棟12層高的公寓淩晨發生局部倒塌，地面湧現大量瓦礫。當地消防部門派出超過大量救援人員到現場搜救，造成最少1人死亡近百人失蹤。美媒指美國前總統特朗普千金伊萬卡與丈夫位於邁阿密的寓所，與涉事公寓僅一街區之隔。

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（第二版更新死傷、失蹤人數）

涉事公寓位於佛羅里達州瑟夫賽德（Surfside），距離邁阿密海灘以北約5英里（相等於約8公里）的位置。公寓一共有136個單位，於當地周四（24日）淩晨突然局部倒塌，有55個單位受影響。

建築物倒塌詳情

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邁阿密戴德縣（Miami-Dade）警方發言人表示，公寓倒塌造成最少1人死亡，目前仍有102人下落不明。

美媒引述一名目擊者指，救援人員將一名男童救出廢墟，更用消防車雲梯上的桶，來將受困居民帶離建築物。

片段

美媒引述一名住在公寓對面酒店的男子稱，他大約在淩晨1點左右感受到現場如發生地震。而其他目擊者則形容，他們在公寓倒塌時明顯聽到巨響。

警方封鎖現場大部分道路，而消防部門也派出數十輛消防和救援車輛到現場協助。據悉，當局派出最少80隊小隊參與救援。

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救援人員指出公寓樓高12層，整棟建築物的背面都已經倒塌。而從現場片段可見，地面有大量瓦礫圍繞著建築物外部。

美媒引述住在公寓對面另一棟大樓的居民莫拉萊斯（Kimberly Morales）指，她在聽到警報和敲門聲後迅速起床逃生。她表示自己沒有聽到公寓倒塌時發出的巨響，但她走到外面時，明顯見到涉事公寓的很大一部分已經倒塌。

另外，美媒指涉事建築物距離名為Arte Surfside的豪宅僅數分鐘步程，而伊萬卡（Ivanka Trump）與丈夫庫什納（Jared Kushner）正於Arte Surfside居住。

責任編輯：鄭錦玲