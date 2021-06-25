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【人工智能】英國政府投資4億港元　助 NHS 實驗室發展AI醫療項目

科技 11:15 2021/06/25

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英國政府日前宣布將投資3,600萬英鎊（約4億港元），幫助英國國民保健署（NHS） 實驗室發展 AI 醫療項目。（NHS官方照片）

人工智能成大趨勢，有助減輕人類工作負擔，目前已發展至應用在醫療科技上。英國政府日前宣布將投資3,600萬英鎊（約4億港元），幫助英國國民保健署（NHS） 實驗室發展 AI 醫療項目。當中一部份的資金將用作設立人工智能醫療保健獎，旨在加快NHS人工智能測試，使患者可得到更快速的診斷結果。

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該人工智能實驗室正研發多項新技術，包括快速檢測肺癌的演算法、幫助解決焦慮和憂鬱等心理疾病的應用程式等。英國衛生大臣Matt Hancock指，人工智能的引入有可能徹底改變固有的醫療保健方式。當中人工智能醫療保健獎所支援的38個項目，反映了英國在醫療保健領域上的創新成就，成功提升NHS的醫療品質、疾病診斷和治療速度。

他續稱，自該人工智能實驗室成立以來，接近2萬名中風患者受益於工智能醫療保健獎所撥出的資金。NHS的首席執行長Simon Stevens則表示，該研究機構有望藉此人工智能項目支援癌症診斷及手術，以及提供精神健康支援的新方法，盼可令更多患者受益於人工智能技術。

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責任編輯：陳泳如

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