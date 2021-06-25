  • 27°C
香港時間 : 2021625日 (五) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】服裝店要求員工自費添置衣服　被批不合理　網民：未返工先課金

理財智慧 10:00 2021/06/25

分享：

不少服裝店都要求員工穿著該公司的服裝上班，不過近日就有網民到網上討論區發帖批評該政策。事主認為買一套衣服的價格並非便宜，加上不少公司都要求員工自費購買，令事主大批事情不合理，並形容是「未返工先課金」。

事主想法：

 

【職場熱話】公司九龍灣搬上水員工僅剩10人　事主解畫集體辭職內情　【下一頁

帖文一出，引來網民討論，不少網民都同意此舉不合理，「上班應該是賺錢，為甚麼反而要花錢？根本不合理」、「摳門公司」、「同意，我只買了兩套，像制服似的」；不過亦有網民不認同，認為有自由選擇去不去這些公司公作，「不喜歡就不要去啊。」

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

職場活動 職場文化 網上討論區

上一篇文章

【筍盤推介】入伙不足3年樓齡超新 5分鐘行到港鐵站 低門檻上車之選

下一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】窗簾選擇五花百門 裝修前宜優先考慮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版