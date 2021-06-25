【職場熱話】服裝店要求員工自費添置衣服　被批不合理　網民：未返工先課金

不少服裝店都要求員工穿著該公司的服裝上班，不過近日就有網民到網上討論區發帖批評該政策。事主認為買一套衣服的價格並非便宜，加上不少公司都要求員工自費購買，令事主大批事情不合理，並形容是「未返工先課金」。

事主想法：

















【職場熱話】公司九龍灣搬上水員工僅剩10人 事主解畫集體辭職內情 【下一頁】

帖文一出，引來網民討論，不少網民都同意此舉不合理，「上班應該是賺錢，為甚麼反而要花錢？根本不合理」、「摳門公司」、「同意，我只買了兩套，像制服似的」；不過亦有網民不認同，認為有自由選擇去不去這些公司公作，「不喜歡就不要去啊。」

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責任編輯：黃苑筠