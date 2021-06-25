【防疫科技】ITRI研「熱影像體溫異常偵測技術」　結合AI偵測多人面額體溫      

▲ 工業技術研究院 （Industrial Technology Research Institute， ITRI） 於日前宣布推出新一代「熱影像體溫異常偵測技術」，結合了人工智能與紅外線熱像儀彩色顯示。（ITRI官方照片）

台灣疫情反覆，無論當地政府或企業均積極引入有效探測疑似感染病毒人士的技術。工業技術研究院 （Industrial Technology Research Institute， ITRI） 於日前宣布推出新一代「熱影像體溫異常偵測技術」，結合了人工智能與紅外線熱像儀彩色顯示。該技術可同時偵測多人的面部額溫，同時儲存了發燒者的彩色影像紀錄。

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ITRI智慧微系統科技中心執行長朱俊勳指，該技術已獲台積電等全台逾百個政府機關、學校及企業採用，偵測到的發燒者將不得進內。他續稱，該研究機構已成功為各界建設逾百個的熱影像防疫系統以滿足其增強門禁管制的需求，當中包括台灣澎湖醫院、高雄市政府及台積電等。

據悉，該技術融合了人工智能，可自動偵測人臉額頭位置的溫度，避免其他熱源干擾以探測錯誤。它採用了溫度補償技術，並結合物聯網（IOT）。根據感測器與熱源的距離和環境溫濕度等條件，將系統測量到的溫度進行補償校正，控制室內外維持量測誤差度在正負0.3度的範圍內，準確度達90%。



台灣高雄市文化局駁二營運中心表示，此防疫偵測裝置穩定度高，有助減少前線工作人員與探測者的接觸，提高了在疫情下工作的安全性。

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責任編輯：陳泳如