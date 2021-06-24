默克爾促歐盟統一準則 隔離英國入境人士

新冠變種病毒Delta變種肆虐英國，歐洲多國仍未敢鬆懈，迎接更多英國旅客。德國總理默克爾日前呼籲，歐盟成員國應對從英國入境旅客採取統一準則，必須接受隔離，協助對抗Delta變種。歐洲疾控中心早前警告，更高傳染性的Delta變種將在8月底時，成為歐洲主要流行新冠病毒。

法庭裁定9月底需交付8020萬劑阿斯利康疫苗予歐盟 或面臨罰款 【下一頁】

默克爾（Angela Merkel）周四（24日）表示，為對抗肆虐英國的Delta變種病毒（即印度變種）。她希望歐盟成員國能和德國一樣，對所有從英國入境旅客，一律要求接受隔離措施。

默爾克批評其他歐盟成員國對英國入境旅客的防疫力度不一，葡萄牙允許英國遊客免隔離入境政策，或會造成防疫漏洞。據悉，法國亦允許完成2劑疫苗接種的英國旅客，免隔離入境。

不少歐盟成員國希望透過放寬旅遊限制，及推行疫苗護照政策拯救旅遊業。但歐洲疾控中心（ECDC）主任安蒙（Andrea Ammon）表示，眾多高危群組民眾尚未完成疫苗接種，若放寬當前疫情限制措施，及放緩疫苗接種速度，根據推算很可能會再出現感染死亡率高企及住院人數激增。

英國特許歐國盃免隔離 歐足協拉大隊入境睇波 【下一頁】

安蒙早前警告，肆虐英國的Delta變種病毒很大機會在今年夏天，在歐盟地區的年青人間廣泛傳播。安蒙預計8月初時，Delta變種將佔歐盟新冠個案70%，到8底時會進一步增加至90%。安蒙呼籲尚未完成疫苗接種年青人，應嚴格保持社交距離，歐盟的衛生部門亦應加快疫苗接種速度。

根據 ECDC最新公布數據，歐盟已有33.9%人口完成接種疫苗，57.1%人口最少接種1劑疫苗。（編按：歐盟部分成員國民眾打1劑強生疫苗已完成接種）

責任編輯：李俊儀