【周末好去處】時代廣場 x Botanic Union創意植物遊樂園　將於29日開幕

踏入夏天，相信不少人也開始計劃各種活動。時代廣場將與香港植物園Botanic Union合作，於2021年6月29日至8月29日期間，在時代廣場地面露天廣場以可回收材料建造《It's Play Time!》創意植物遊樂園，並設有Macramé 繩結手藝工作坊，以及製作綠色球苔玉Kokedama 工作坊。另外，Botanic Union更設計了一系列貼紙於場內免費派發，貼紙設計以是次活動的五大元素為主題，讓小朋友能夠時刻憶起在樂園內與植物和大自然探索玩樂的時光。

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時代廣場x Botanic Union與香港著名教育家校長朱子穎先生、校長馮鑑邦先生和校長高思敏女士所任職的德萃學校的學生合作，邀請過千位德萃小學部和幼兒園部的小朋友設計心目中理想的公園遊樂設施，並以一些可反復使用的環保和可回收材料來實踐孩子們的創意，小朋友們更親手參與遊樂設施的製作，學習物料改造，為輪胎塗上色彩，將回收輪胎變成漂亮的裝置藝術品。

多個不同的單位亦有參與其中：整個樂園的地板及不同雕塑上的插畫圖案由Graphic Airlines 二人藝術創作團隊所創作，以不同的線條和圖案代表大自然的五大元素 - 圓形的「金」、直線的「木」、波紋的「水」、三角的「火」，和方形的「土」，配合四時植物的圖案，貫穿整個樂園，帶出生態環境的平衡及循環。



日期：2021年6月29日至8月29日(首日開放時間為7pm-10pm)

時間 ：10am - 10pm

地點：香港銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

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責任編輯：黎淑雯