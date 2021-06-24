▲ 德意志證券發出錯誤結單和延誤匯報缺失 遭證監會譴責及罰款245萬

證監會譴責德意志證券亞洲並處以罰款245萬元，原因是德意志證券向其主要經紀業務（prime brokerage）客戶發出錯誤的結單和延誤向證監會匯報其缺失，違反了《操守準則》。

涉及上市公司紅股買賣

證監會發現，在2006年至2018年10月期間，由於德意志證券的前台系統存在設計缺陷，當主要經紀業務客戶的持倉涉及尚未可供買賣的上市公司紅股時，德意志證券向該等主要經紀業務客戶發出了錯誤的定期結單。該等錯誤的結單顯示有關紅股自除權日起便已完成配發並且可供買賣，而實際上這些股份直至配發日才可無條件進行買賣。

德意志證券的一名主要經紀業務客戶似乎依賴上述錯誤的結單，於2018年7月超賣了3家香港上市公司所發行的紅股。德意志證券在同月發現曾向該客戶發出錯誤的結單，並在其後一個月得悉有關錯誤由系統的設計缺陷所引致，但直至2019年2月完成其內部調查後，才向證監會匯報該等缺失。

證監會在決定採取上述處分時已考慮到所有相關情況，包括德意志證券的缺失已持續12年，德意志證券採取的補救行動，以及它與證監會合作解決其關注事項。

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