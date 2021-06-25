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【疫市營商】香港老字號經營靠轉型　斥約600萬讓生產自動化

商業 11:00 2021/06/25

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該品牌營業額增加，亦要增加產能。（大埔振興肉丸提供）

疫情改變了本地營商環境。本地中小企要轉型，以跟上營商環境的轉變。但是有於香港扎根多年的食品製造商，在疫情前決定由B2B（企業對企業）的批發業務，擴至B2C（企業對消費者）的零售銷售。

大埔振興肉丸總經理陳岳成指，新舖開張便爆發疫情。不過，疫情加快了其銷售模式的轉變。他透露，批發和零售銷售的佔比，由過去的8：2，變為6：4。他稱，去年的整體營業額，按年上升3成。

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該品牌營業額增加，亦要增加產能。陳指，去年開始更新設備，令製作過程更自動化。例如過去以人手「起漿」，現時轉為新加入了打漿機。他透露，製作過程自動化的計劃，合共投資約600萬至700萬元。

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然而，大埔振興經營至今54年，但要真正做到企業長青，傳承給下一代亦很重要。他認為，上一代經常都想交接給下一代，但下一代不一定想接手。他強調，自己做好一間企業，吸引下一代回來，較強逼他們重要。而要企業長青，要有3個P：

1. PLAYGROUND
硬件及軟件，令員工寓工作於娛樂。

2. PLATFORM
提供平台，讓員工發揮所長。

3. PAYBACK
回饋社會，實踐企業社會責任。

【書展2021】書展將7月14日舉辦　貿發局送3.5萬張免費門票鼓勵打針

記者：馬意文

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