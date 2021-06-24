【多圖睇姜濤】姜濤化身「二叔」夥拍小女孩為滙豐拍廣告 憧憬：「十年後或已經成家有個同樣可愛盞鬼女兒」

人氣王姜濤姜濤獲不少廣告商垂青，吸金力驚人，保守估計姜濤在2021年不足半年間，已密密接下約40、50個品牌的廣告，大部份都是知名大品牌。最近滙豐邀請了姜濤 出任滙豐保險大使，更拍攝了一輯宣傳片。姜濤於片中化身二叔，加入芭蕾舞爸爸的家庭， 演譯如何在百忙之中仍能為自己為家人為未來做規劃。

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宣傳片中，家人提醒廣受歡迎、非常忙碌的二叔再忙也要計劃「將來」。在與家人遊玩、夾 Band 甚至練舞期間，二叔不時面帶笑容查看手機，令芭蕾舞爸爸和女兒不禁懷疑二叔認識了女朋友。最後謎團解開，原來二叔是在百忙之餘於網上預約視像會議，隨後在視像會議中與財務策劃經理討論財富與健康計劃，甚至還透過手機即時查詢最新的保單預計價值，隨時隨地計劃人生保障，兌現對家人的承諾。

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而在拍攝現場，芭蕾舞爸爸及女兒性格開朗搞笑，鬼馬好動的女兒甚至會主動開二叔姜濤玩笑。三人雖相識不久，卻相處溫馨融洽，尤如真正的一家人。

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姜濤更在拍攝期間表示他不禁聯想到自己的人生規劃，他更表示，憧憬十年後或許已經成家有個同樣可愛盞鬼的女兒，這與滙豐保險承諾與客戶携手一起規劃未來的願景不謀而合。



即睇宣傳片:

為鼓勵客戶透過多元化的電子渠道為自己、為子女及家人的未來計劃，滙豐保險更在銅鑼灣地鐵站有新搞作，設有活動區與公眾互動。市民在掃描二維碼後，下載全新二叔IG Filter與虛擬二叔一齊跳住舞 Plan 未來，做齊指定步驟更有機會贏取二叔親筆簽名海報。

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記者：陳詠妍