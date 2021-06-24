【電子消費券】調查：近六成受訪者將選擇八達通收款　四成預料會花費超於消費券5000元限額

本地初創電子禮券兌換平台Mojodomo Holdings Limited公布「港人對$5000 電子消費券使用意向調查」，當中有近80%受訪者有意選擇八達通和支付寶收款；有逾40%受訪者有意進行大額消費。

是次調查由獨立市場研究公司NuanceTree Limited進行，在5月21日至28日期間，於網上成功訪問超過1000名、年齡介乎18歲至64歲香港市民，調查對於派發電子消費券的預期使用模式、購買的產品類別、金額等。

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結果顯示，有約98%市民表示將會使用政府向香港居民派發的$5000電子消費券，其中有59%受訪者將選擇八達通收款，理由為該支付方式最快及最方便，其次為支付寶香港（26%）。在購買的產品的類別中，有59%受訪者預料會利用消費券花費在佞品；42%將購買電子產品、而家庭用品及服裝亦分別有41%及36%。另有41%受訪者預料會花費將超於消費券5000元限額。

Mojodomo Holdings Limited創辦人及行政總裁佘啟彥表示，對於是次消費券計劃，本地中小企普遍認為消費券發放和使用方式繁複；八達通與其他三種支付工具的發放安排不同，比較混亂，特別對樂齡一族成較大阻礙。家電零售商億世家行政總裁許慶得表示，門市現已採用全部四家支付工具營辦商，未來亦有意推出百元購物券予市民以電子消費券購買，提升銷量，並預料電子消費券推出後，公司銷量將增加20%。

網購平台MyDress聯合創始人及董事黎文目前只接受信用卡（包括Tap & Go拍住賞）或PayMe等方式付款，又將會為此加入支付寶收款。兩間公司續指中小企對於採用電子支付有不少猶豫考慮，服務平台收費高昂、延遲入帳等都是卻步的原因，雖然因應是次消費券計劃，各支付工具營辦商都紛紛減免本地商戶（特別是中小企）安裝及使用相關支付工具的費用，但豁免手續費期限屆滿後商戶仍需考慮營運成本。

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責任編輯：黎淑雯