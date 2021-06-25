【樓市熱話】「住厭」市區　因朋友讚好在西貢置業　一個原因令買家直呼「好後悔！」

不少人買樓會比較喜歡買偏遠地區，因該處有較佳的綠化空間以及價錢比較便宜。不過近日就有西貢居民到網上討論區發帖，表示去了幾次西貢，覺得西貢不錯，加上住西貢的朋友也說好，所以就買了西貢市中心一個單位，但一個問題令他現在直呼：「好後悔！」

事主經歷：

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【樓市熱話】港男大嘆難找可養貓的單位 網民細數養貓缺點 直言：「多一事不如少一事」 【下一頁】

帖文一出，網民紛紛同意事主所說，亦有網民稱西貢是退休後才會考慮的地方，「傻子，單程行車線，你住這麼裏面幹甚麼，最遠住到傲瀧好了，再進就超級塞車」、「有親戚住西貢他有說過平日其實好挺住」、「合理，一到假日就變成旅遊景點般，自己西貢人都免得去市中心」、「上班下班塞到西貢公路，去到順利邨又要塞到山腳坪石邨，一程車由西貢要過到坪石起碼一小時，比屯門出市區上班還要慘」、「要上班真是不要住這麼偏，自己駕車都麻煩」、「別人是退休後才搬進去的」。

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責任編輯：黃苑筠