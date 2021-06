以色列或恢復室内口罩令 連續3日新增確診過百

以色列的新冠疫苗接種率理想,由上周二(15日)起允許民眾無需在室内戴口罩。但以色列在防疫方面有破功跡象,連續三日新增確診個案過百宗,活躍個案更於兩周内急增超過兩倍。以色列防疫官員表示,當局有可能恢復室内口罩令。

以色列衛生部周三(23日)宣布單日新增146宗新冠肺炎確診個案,前一日新增110宗確診,周一(21日)新增125宗確診,累計確診數字超過84萬宗。

當局指周三的活躍確診個案已達到606宗,較兩周前的186宗大幅增加2.2倍。以色列同日沒有新冠患者死亡,累計死亡人數維持於6,428人。該國有50名新冠患者住院,其中26人為重症患者。

率領以色列抗疫工作的官員阿什(Nachman Ash)表示,衛生部門官員將向政府提出遏制疫情的行動,包括有機會恢復室内口罩令。

阿什表示當局可能隨時調整措施:

我們即將決定何時恢復要求民眾在室内戴口罩,可能是明天或後天。

(We’ll determine when to bring back the obligation to wear masks in closed spaces. It could be tomorrow or the day after.)