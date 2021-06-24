以色列或恢復室内口罩令 連續3日新增確診過百

以色列的新冠疫苗接種率理想，由上周二（15日）起允許民眾無需在室内戴口罩。但以色列在防疫方面有破功跡象，連續三日新增確診個案過百宗，活躍個案更於兩周内急增超過兩倍。以色列防疫官員表示，當局有可能恢復室内口罩令。

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以色列衛生部周三（23日）宣布單日新增146宗新冠肺炎確診個案，前一日新增110宗確診，周一（21日）新增125宗確診，累計確診數字超過84萬宗。

當局指周三的活躍確診個案已達到606宗，較兩周前的186宗大幅增加2.2倍。以色列同日沒有新冠患者死亡，累計死亡人數維持於6,428人。該國有50名新冠患者住院，其中26人為重症患者。

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率領以色列抗疫工作的官員阿什（Nachman Ash）表示，衛生部門官員將向政府提出遏制疫情的行動，包括有機會恢復室内口罩令。

阿什表示當局可能隨時調整措施：

我們即將決定何時恢復要求民眾在室内戴口罩，可能是明天或後天。 （We’ll determine when to bring back the obligation to wear masks in closed spaces. It could be tomorrow or the day after.）

以色列新任總理貝内特（Naftali Bennett）周三會見高級官員，商討新防疫對策。

以色列衛生部公共衛生負責人阿爾羅伊·普賴斯（Sharon Alroy-Preis）早前表示，以色列如連續數天新增過百宗確診，當局肯定會恢復室内口罩令。

根據以色列截至周三（23日）的數據，以色列有63.7%的人口接種最少一劑新冠疫苗，有59.5%的人口已完成兩劑接種。

責任編輯：鄭錦玲