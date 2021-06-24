【碳中和】MSCI﹕海外投資者愈發重視內地企業碳排放問題　創建分析框架評估減排目標

▲ MSCI表示，擬推出MSCI目標記分卡（MSCI Target Scorecard），以評估企業的零排放氣候及減碳目標。

MSCI表示，擬推出MSCI目標記分卡（MSCI Target Scorecard），以評估企業的零排放氣候及減碳目標。MSCI將於今年6月舉行公眾諮詢會，邀請企業債券發行人和投資者就目標記分卡提交意見。

富達料ESG領域成未來重要投資主題，詳見﹕【下一頁】

MSCI指，以往ESG市場主要在歐洲發展較快，但自從國家主席習近平提出，未來要達致碳達峰、碳中和雙碳目標後，國內近期政策走向側重氣候及環境等議題。另外，海外投資者亦加快流入國內市場，海外投資者愈來愈看重中國上市公司的碳排放問題，預料在上述因素下，中國未來ESG市場能夠得以發展。MSCI亦警告，若中國市場的企業不加強其減碳目標，未來或會削弱對海外投資者的吸引力。

MSCI的目標記分卡共分為三部分，以「全面性」、「進取性」、「可行性」三個維度評估企業的氣候目標，令機構投資者明白哪些公司的脫碳目標實際可行。「全面性」方面，MSCI會分析企業所覆蓋的排放範圍、活動及地區。至於「進取性」方面，則主要分析企業減排目標的程度及速度。而「可行性」則主要視乎企業的目標的可行性，以及投資者對企業實現目標的信心。

MSCI全球ESG研究及模型主管Oliver Marchand表示，各間公司的減碳目標存在差異，單看各公司的減排目標，投資者難以評估企業的減排目標會對公司的氣候風險狀況產生哪些潛在影響。因此，MSCI擬透過制定目標記分卡，令記分卡成為投資者決策過程中的工具。

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編輯﹕賴奕羚