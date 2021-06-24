【投資熱話】北區車位標價170萬 租金回報僅2.5厘　網民：泊街夠抄牌20年

樓市好景，車位也跟著水漲船高，有車位業主在「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放售位於粉嶺私人屋苑的車位，標價170萬元，不過此帖卻惹來不少網民負評，指車位售價太貴，租金回報才不過2.5厘，更有網民留言道：「假設我擺街，一個月俾人抄6,000元，可以俾人抄20幾年」

車位詳情：

免佣車位，1,700,000元，牽晴間

單邊通風，極近出入口」

車位相片：

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不少網民質疑該車位標價太貴，指出現時牽晴間單位市場價月租3,500至3,800元，以170萬元售價計，租金回報率約2.5厘。也有網民表示：「知唔知點解屋苑車位多數過唔到百二萬？因為呢個數已經夠比樓上間屋嘅首期。」、「170萬夠比幾多年時租？北區當左自己中西區？」

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不過，也有網友持相反意見，指「中西區車位係700萬」、「無車唔知車位貴」、更有網友貼出最近的成交報道：「牽晴間車位賣178元 屬項目逾兩年半新高」，反映發帖的業主開價不算進取。

其他網民回應：

我有一百幾十個，炒樓算了

印銀紙下，資產增值。擺街，可能唔見左、可能刮花、可能被爆、可能冇左4個轆

170萬？可以係車位加建住埋嗎？

泊出面露天停車場算了

假設違泊$320不變，每日被抄一張，都夠交14.5年

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記者：李兆明