【樓市熱話】睇樓單位陽光充足格局好　但一入門口覺得頭暈　買家懷疑單位「唔對路」

網上有不少兇宅網，不少人在買樓前都會上網查看，避免在不知情的情況下買到兇宅。近日就有網民到討論區發帖，稱自己近日去看樓盤時一進門口，頭就有少少暈，不過入到單位後就沒有甚麼事。單位內更是陽光充足，「少少陰森氣息都沒有」，但事主一出單位再試一次，又會在進門口那一下頭暈，令他苦惱這個單位是否有「問題」。

事主經歷：

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【樓市熱話】港男大嘆難找可養貓的單位 網民細數養貓缺點 直言：「多一事不如少一事」 【下一頁】

帖文一出，引來網民熱論，不少網民都建議事主就算沒有鬼也不要住，「就算不是凶宅，入門口已暈，單位也不適合你，還要考慮？」、「一進單位自己也不舒服，沒有鬼也不會買吧」、「有時直覺不到你不信，總之看樓盤一進單位覺得到處都不舒服就想也不要想，幾漂亮也沒有用。記住單位是你住的！」、「這情況，凶不凶宅都是後話，重要是感覺不好，找另一間吧。」

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責任編輯：黃苑筠