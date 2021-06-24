【投資展望】瑞聯銀行料美經濟將進入「微型周期」　股市仍有正回報但更波動

▲ 瑞聯銀行料美經濟將進入「微型周期」 股市仍有正回報但更波動

瑞聯銀行財富管理首席投資總監Norman Villamin表示，美國經濟似乎進入疫後復甦期的最後階段，料將會開始進入「微型周期（Mini-cycle）」，有如1998年及2008年經歷衰退後一樣。他指出，在微型週期中，股市會有持平或正面的回報，但波動性會上升，建議投資者選擇盈利前景能見度高且估值持久力較強的優質股票。

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他續指，在現時復甦周期中，價值型企業的盈利增長高於增長型企業，但預期到了2022年，價值及增長型企業的每股盈利增長將會相若，因此，應平衡投資於增長和價值類股。

對於科技股，Norman Villamin指，美股大型科技股的減值（de-rating）即將完結，預期盈利重新成為板塊整體回報的動力。他又認為，中資科技股仍會面對反壟斷的風險，限制該等公司的資本部置。

固定收益方面，Norman Villamin預期，信貸息差將會擴闊，認為與其追逐收益率，宜要主動進行風險管理。

對於中國經濟，亞洲高級經濟師Carlos Casanova預期，今明兩年中國經濟增長為8.6%及5.5%。

問及通脹，瑞聯預期，通脹上升且會波動，並估計除了日本，亞洲的通脹亦會追上，而中國通脹主要集中於生產方面，消費端的通脹則可控。Carlos Casanova指，中國不可能再放寬政策，或可能會作微調，但相信政策收緊過程會緩慢進行。

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編輯：袁諾曦