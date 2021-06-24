【職場新常態】 百事捨棄舊規矩　員工自由選擇工作地點　辦公室不再是首選

▲ 百事現時摒棄所有限制，以新方針「Work that Works」為本。（法新社圖片）

踏入疫後新常態，不少企業均改變工作模式，例如混合工作模式，容許員工選擇在辦公室或遠程工作。百事（PepsiCo）在疫情前亦有遙距工作政策，惟有不少限制及條件。現時該企摒棄所有限制，以新方針「Work that Works」為本。

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百事人力資源總裁Sergio Ezama接受外國傳媒訪問時提到，在疫情爆發前， 百事亦容許員工在家工作，但每周最多只可2天及須獲上司批准。他認為以往的在家工作政策過於傳統，現時該企已經以「Work that Works」為宗旨，不再以辦公室為預設的工作環境。辦公室的定位不再是工作，而是創作、協作、社交連繫及慶祝。

Sergio Ezama指，現時員工著重企業能否提供選擇，故百事讓員工及經理決定工作地點，關鍵在於如何令工作效率及成果最理想。因此，該企不再就在家工作設下任何限制。他相信身處辦公室的時間將會減少但變得更重要，其中一個重要的功能是讓員工聚首協作、解難及創作，因研究發現員工可同處一室處理，效果會更理想。辦公室亦將會成為員工社交、為工作成果慶祝的地方，提升職場體驗。

Sergio Ezama續稱，中國辦公室已重開一段時間，當企業實施「Work that Works」時，當時人們認為員工仍是會按傳統規則返回辦公室工作。但最終據上個月的數據顯示，中國員工在辦公室和遠程工作的比例各佔一半，證明此模式似乎運作良好。

百事位於紐約總部的辦公室亦已經轉型，不再設有固定座位。Sergio Ezama和其他員工一樣，上班時可在手機應用程式內預訂工作位置，例如與團隊夥伴一同坐於協作空間。

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責任編輯：葉泳珊