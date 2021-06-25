【東京奧運】日本天皇憂慮疫情 恐舉辦增傳播風險

距離日本東京奧運正式開幕不足1個月，外界憂慮比賽期間人群聚集，或增新冠病毒傳播風險。日本傳媒報道，日本德仁天皇擔心舉辦東京奧運，或會導致新冠病例進一步增加。有日本專家警告，東京奧運或造成新一波新冠疫情爆發。

防Delta變種東京奧運增檢測 印度批不公平 【下一頁】

掌管皇室事務的日本宮內廳長官西村泰彥周四（24日）於記者會上表示，日本德仁天皇十分憂慮日本現時疫情狀況。德仁天皇認為，民間普遍反對如期舉行東京奧運，憂慮日本政府堅持舉行，或進一步增加感染風險。

但日本內閣官房長官加藤勝信其後回應，指上述言論僅是西村泰彥個人意見，會向皇室進一步求證。他強調，舉辦東京奧運是安全的。

日本東京奧運將在7月23日正式開幕，部分日本傳染病專家警告，當地新冠疫情或在開幕禮前後時間出現反彈，呼籲應該取消舉辦比賽，或全面禁止觀眾入場觀賽。《共同社》公布最新調查結果，發現86%日本受訪民眾憂慮疫情反彈。

東京奧運上限1萬現場觀眾 禁喧嘩要戴口罩 【下一頁】

日本政府及奧運局舉辦方一再強調，賽事將會安全地舉辦，但當地民眾依然抱有疑慮。《共同社》報道，日本自周日（20日）結束緊急狀態令僅數日，新增染疫人數已出現反彈。東京周三（23日）錄得619宗新增染疫個案，是約1個月以來的單日最高。

現年61歲的日本德仁天皇是東京奧運及殘奧榮譽贊助人，據悉，他或會出席開幕禮並宣布奧運正式開始。西村泰彥呼籲，東京奧組委應與其他相關機構合作，盡一切可能做好防疫。根據日本憲法，天皇沒有實際政治權利，過往亦甚少公開發表評論。

責任編輯：李俊儀