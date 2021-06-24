【書展2021】書展將7月14日舉辦　貿發局送3.5萬張免費門票鼓勵打針

▲ 香港貿發局副總裁周啟良（左二）表示，今年參展商反應非常熱烈。（陳國峰攝）

書展去年受疫情影響，延期至今年舉辦。香港貿發局公布，第31屆「香港書展」將於7月14日至20日。場內設有香港運動消閒博覽，以及首屆新增的「零食世界」。

疫情令書展延期一年。香港貿發局副總裁周啟良表示，出版商均反映全年有近半收入源於書展，去年書展延期一年令經營艱難。故今年公布舉辦後，參展商反應非常熱烈。

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他稱，暫有738間公司參加。 雖然較去年報名的數目減少兩間，但規模增加約3.3%。同場有設香港運動消閒博覽，以及首設的零食世界。他預料，入場人次將有60萬至70萬人次。

今年首度舉辦零食世界，設有6個主題，引入了逾1,000款來自世界各地的零食。場內更設有工作坊，示範海外零食的製作方法，例如糖果花藝工作坊、西班牙手工糖製作，以及芋頭酥製作。

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另外，貿發局為鼓勵市民接種疫苗，送出3.5萬張免費門票，給已接種疫苗人士。入場人士只要展示疫苗接種記錄，便可免費入場。惟每日名額有限，先到先得。

記者：馬意文