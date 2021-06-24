【電子消費劵】太古地產夥拍Tap & Go 推出逾港幣470萬元獎賞 MIRROR呂爵安成Tap & Go消費券計劃大使

政府公布電子消費券計劃後，再有大型企業推出購物優惠。太古地產(01972)宣布與其中一個指定儲值支付工具營辦商Tap & Go「拍住賞」合作，在旗下三個香港購物商場，分別是太古廣場、太古城中心以及東薈城名店倉，推出總值超過港幣470萬元的購物獎賞和精彩體驗。

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太古地產副董事 – 零售業務(香港)邵婉儀表示，很高興能成為Tap & Go「拍住賞」的首個地產發展商合作夥伴，支持政府的所推行的消費券計劃。她亦希望，此一系列夏日禮遇能推動市民與親友在旗下商場盡情享受購物、餐飲和休閒生活體驗，同時帶動商戶暑期銷售額，帶動香港經濟復甦。

有關優惠於2021年7月30日至10月31日期間舉行，市民以Tap & Go「拍住賞」於太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉參與商戶消費，憑合資格簽賬可換領最高總值超過港幣9,000元購物獎賞，包括商場及商戶現金券和獨家禮品，名額有限，先到先得，換完即止。

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這次推廣活動的另一亮點為一系列由Tap & Go「拍住賞」消費券計劃大使、香港人氣男團MIRROR成員Edan呂爵安主演的短片。短片將在太古地產旗下商場以及Tap & Go「拍住賞」數碼平台播放。Edan亦將於太古廣場、星街小區、太古城中心及東薈城名店倉展開購物之旅。活動更設網上遊戲，為顧客帶來驚喜。有關推廣活動詳情稍後會在各商場及Tap & Go「拍住賞」網站公布，敬請留意。

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責任編輯：羅浩濂