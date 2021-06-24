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【新冠疫苗】美CDC：暫未需打加強劑 籲提高整體接種率

環球社會熱點 17:46 2021/06/24

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新冠病毒持續變種，多國均有研究是否讓已接種新冠疫苗的民眾，額外接種疫苗加強劑。美國疾控中心工作小組於周三（23日）表示，現階段未有足夠證據表明，民眾需要接種疫苗加強劑，但認為長者及長期病患人士，或許需接種額外劑量，才足以抵禦新冠病毒。有專家認為，現階段應先提高疫苗接種率。

美CDC指新冠死亡可避免 籲盡快接種 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）旗下﹑預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP）的獨立顧問小組負責人、流行病學家奧利弗（Sara Oliver） 博士指出，工作小組建議CDC在有證據表明新冠疫苗保護作用變弱，新冠疫苗抗體陸續變少、或出現變種新冠病毒削阻疫苗效能時， 才考慮為民眾接種加強劑。

有研究表明，疫苗加強劑對免疫系統較弱人士更有益處，奧利弗則指，美國相關機構應監察入住長期照顧設施的人士﹑長者、醫護人員及身體虛弱人士，因應情況決定是否為他們接種加強劑。

美多州谷針接種率唔夠7成 拜登料難達標 【下一頁】

ACIP的專家亦同意上述說法，認為現時未有足夠證據表明民眾需接種疫苗加強劑，但不排除當疫苗有效率減弱，人們仍需接種加強劑的可能性。ACIP委員、范德堡大學醫學副教授塔爾博特(Keipp Talbot)博士指，為已接種疫苗民眾接種加強劑前，應先提高全美國的整體疫苗接種率。

責任編輯：郭麗明

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