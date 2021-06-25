中國無需跟隨美國節奏

一定程度來講，美國目前處於推動經濟增長和充分就業，與抑制通貨膨脹的兩難之中，緊縮貨幣壓制通脹可能損及經濟增長和就業，放鬆貨幣支持經濟和就業可能加劇通脹。

簡要而言，現在美國自身的經濟和就業狀況並不支持美聯儲提早收緊銀根，但是5月創紀錄的通脹資料又要求美聯儲對通脹壓力予以回應，所以美聯儲在6月的議息聲明中將預期加息時間從2023年底之後提前到2023年，而對更敏感的近期縮減購債意向則態度模糊。反映了美聯儲對實際行動態度謹慎，而對遠期的口頭宣示則相對積極的尷尬心態，明顯更著重於引導市場預期而不是真的急於緊縮。

不過，美聯儲的口頭轉鷹已經造成了上週末的美股大跌，對高度依賴財富效應拉動經濟的美國明顯不利，如果美聯儲扮鷹不能造成新興市場特別是中國市場的大幅波動，那就意味著美國收緊銀根的負面效果由美國自己承擔。

對中國而言，5月的通脹仍處於較低水準，未來的展望也大致平穩。雖然上游原材料上漲較為明顯，但中國本身已經採取了一些措施控制原材料價格，而美國由於通脹壓力較大，估計也不樂見上游商品大漲，如果中美政府可以共同努力，上游大宗商品上漲應可受控。

如果上游原材料價格受控，中國就基本不必擔心通脹失控，也就有更大的空間運用貨幣政策支持經濟、支持資本市場。只要中國的經濟和資本市場保持平穩，美國收緊貨幣政策的外溢效應就很難對中國造成傷害，美國的博弈地位將被削弱。

如果美國經濟陷入了滯脹的困境，需要中國協助的可能性將上升，反而對中美關係出現一些改善有利。