【職場熱話】全職下班後去做兼職 晚六至十二 月薪竟有16K 網民：你欠了很多錢？

香港人最愛上班，亦在煩惱三餐飽溫問題。當一份工作不夠供給家庭開支，市民就會多找幾份工作，亦因此出現了不少過勞猝死案。近日有網民於網上討論區發文詢問，有沒有人和他一樣除了正職還有做兼職。

網民經歷：

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有網民看到樓主這麼辛苦，不禁問他：「你欠了很多錢？」樓主回應，指他自己不是因為缺錢才會做兩份工作，當初是因為失戀才想有精神寄托才做，後來就變成了責任。

不少網民好奇樓主能賺多少錢，他就指只是兼職也有16K。樓主一星期六天兼職，平日六小時，假日就十二小時，一個月26天，這個工資十分正常。很多人讓樓主保重身體，「你咁樣賺法都係拎去睇醫生」

【網民熱話】月薪21K被女友嫌棄 要求不轉工就分手 網民大嘆：做得好地地真係要轉？【下一頁】

有人分享自己的經歷，指他做五天文職，假日做救生員，「坐下，游下水，睡一下，又一天」。



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責任編輯：張瑋婷