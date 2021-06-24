【加密貨幣】史上最大加密貨幣盜竊案 南非兄弟挾值36億美元比特幣人間蒸發

南非兄弟近日帶着價值 36 億美元的比特幣消聲匿跡，這可能是歷史上最大的加密貨幣盜竊案。外媒報道，一對南非兄弟Ameer Cajee及Raees Cajee於2019年成立加密貨幣投資平台Africrypt，不過到今年4月當比特幣價到最高峰時，兩兄弟卻突然人間蒸發。

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報道指，4 月時Africrypt公司的營運總監Ameer通知客戶，公司遭黑客入侵，因此影響了他們的帳戶、錢包和節點。然而奇怪的是，Ameer向客戶表示他們不要向當局報告此事，因為這會阻礙追回資金。

不過仍有部分客戶對此半信半疑，他們通知律師樓追蹤南非兄弟後，兩人隨之人間蒸發。該律師樓後來以電子郵件告知《彭博》，稱「該公告懇求投資者不要採取法律行動，我們隨之覺得事有蹺蹊。」、「 Africrypt 員工在所謂的黑客攻擊前 7 天就無法訪問後端平台。」

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然而加密貨幣在南非並不視為金融產品，南非金融部門行為監管局（Finance Sector Conduct Authority）亦表示，加密貨幣相關事宜不屬於其管轄範圍。雖然已通知南非當局此事，但當局無法對該事件展開正式調查。

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