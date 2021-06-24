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【樓市故事】買家講價多次成功　以660萬買葵芳單幢樓　原業主累減120萬

股樓投資 17:29 2021/06/24

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買樓講價是一門學問，若買家過於進取，隨時嚇怕業主，買不到心頭好，但亦有成功例子。中原許偉業說，葵芳濠勝閣高層B室，實用面積549平方呎，連172平方呎平台，日前以660萬元易手，實用呎價約12,022元。 

他續說，單位今年3月時放盤，起初叫價780萬元，及至5月，有來自港島區的買家洽購，並大膽向業主講價，望以600萬元購入單位，惟業主未有屈服，只願減價至720萬元放盤。其後，雙方再度議價，業主再讓一步，並調低叫價至688萬元，但未能促成交易。及至月中，該買家出價650萬元，滿以為能購入單位，但市場出現「程咬金」，同樣出價650萬元，最終該買家決定出價660萬元，終感動業主，擊退「程咬金」買入單位。 

據了解，原業主於2006年2月以115萬元買入單位，持貨至今15年，現帳面賺約545萬元，物業期內升值約4.7倍。資料顯示，濠勝閣位於下葵涌信芳街30至42號，早於1973年11月開始入伙，建有1座住宅大廈，提供104伙，實用面積由184平方呎起，至最大549平方呎。

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撰文 : 黃卓賢

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